Westside Elementary School presents honor roll students CLEWISTON — Westside Elementary School would like to congratulates its A and A/B honor roll students for the second nine weeks. Kindergarten

A Honor Roll

Alyson Aldana, Ky-Mani Foster, Genesis Galo, Dejayveon Gray, Preston Haley, Kiyah Howard, Jafet Bonilla, Liam Tamez, Emily Martinez-Lopez, Kaci Melton, Abigail Miles, Nallana Mireles, Antonio Muniz, Oscar Orosco, Jesus Ortega, Leticia Perez, Nessly Reyes, McKinlee Riggs, Armonei Scruggs, Leigha Simpson, Emmanuel Valadez, Mylah Waldon, and Jordan Watson. A/B Honor Roll

Mason Mata, Freddy Hernandez, TaVarus Holmes, Sebastian Lopez, Karymar Madera, Thomas Smith, Armando Vasquez, Jacob Diaz, Benito Hernandez, Jesse Summers, Zane Kesler, and Jaliyah Sims. First Grade

A Honor Roll

Charlie Barnes, Aubrilee Bustos, Michael Calderon Mena, Danna Cerda, Dash Diaz, Erin Fahie, Mariela Francisco Marroquin, Dominic Garza, Stephen Henry, Juan Hernandez, Santiago Hijar Carrillo, Raddley Holmes, Jah’Daviun Johnson, Lillian Kesler, Damiyah Luc, Kasen Melton, Gabriella Miles, Jade Moreno Garcia, Regina Parra, Aubree Penuel, Avery Phillips, Madison Poulson, Gregory Ramirez, Jaime Rangel, Tianna Rembert, Rosario Roman, Amorah Sparrow, Aracelis Stoker Acevedo, Jocelynn Sweet, and Samyr Walker. A/B Honor Roll

Brian Arias, Melvin Bonilla, Kaylin Bussott, Miriam Cruz, Beyonka Desir, Alexia Dotson, Evelyn Galindo, Adela Garcia Calzada, Giovanny Gonzalez, Gabriel Gutierrez, Ashlynn Hagan, Gael Lopez, Terrence McIntyre, Matthew Peaden, Israel Reyes, Dylan Reyes, Cristabella Rivera, Sophia Rodriguez, Ja’Borien Sims, Khyler Stoudmire, Jeremiah Tamez, and Cristiano Velasco Felipe. Second Grade

A Honor Roll

Matthew Aldana, Aliyah Carrillo Velasquez, Emily Centeno, Dario Escoto, Josslyn Estrada, Yanci Flores, Ziona Lugo, Michael Padilla, Aliyah Perez, and Alekzandria Rodriguez. A/B Honor Roll

Jesus Campuzano, Marley Del Toro-Rodriguez, Emely Flores, Cali Gaskins, Kamarria Gray, Avery Hernandez, Cody Horne, Orlando Mata, Aliyah Matos, Michael Nieves, Antonella Parra Turcios, Alizon Perez, Jason Ramirez, Marco Reyna, Miranda Salmeron, Mercedes Sanabria, Anastasia Toye, Jonathan Vargas, Katherine Vazquez, and Markevious Waters. Third Grade

A Honor Roll

Teagan Barnes, Juan Bonilla, Alissa Casola, Aileen Cruz, Emma Davis, Cody Gutierrez, Matthew Haley, Arianna Henry, Rosa Hernandez, Isabella Ilagan, Nicholas Love, Janelle Perez, Moses Pope, Lissette Reyna, Yadriel Snow, Lilee Sutterfield, and Carlyssa Waters. A/B Honor Roll

Michael Bussott, Dariana Castro, Isaiah Chapa, Yolanda Corning, Josue Garcia, Jennifer Garcia, Frankie Hernandez, Robyn Hollant, Robert Holmes, Jacob Jimenez, Milajah Johnson, Isaiah Lara, Maricela Lopez, MJ Mata, Bryson Sanchez, Xzaivan Sewell, Jazlynn Valdez, Jake Velasquez, and Zion Wormley. Fourth Grade

A Honor Roll

Francisco Carmona, Alvin Carranza-Mendez, Brailey Cook, Valeria Figueroa Rico, Shaunice Henry, Dennis Rojas, Amirah Sparrow, Kennedy Sweet, Giselle Torres, Juanita Velasquez, and Prayze Williams. A/B Honor Roll

Mohammad Ali, Johniyah Blackman, Abigail Casola, Nevaeh Crumb, Martin Estrada, Alexander Garcia, Maya Garcia, Antonio Givens, Jasmin Granados, Takiyah Houze, Chloe Hughes, Angelita Izaguirre, Shelyn Jimenez, Nicolas Lara, Caden Lowman, Sophiya Luna, Maliyah Mosley, Justin Molde, Emiliano Parra-Turcios, Naomi Perez, Mary Jane Ramirez, Julisa Rodriguez, Mark Sutterfield, Andrea Torres, and Aidan Vassell. Fifth Grade

A Honor Roll

Trevor Brown, Izaiah Kirk, Diego Lopez Torres, Xavier Palatolon, Cileen Perez, and Ashnely Pinero. A/B Honor Roll

Sebastian Aragus, Raquel Beraza, Zion Braithwaite, Kayla Centeno, Owen Cristiansen, Richard Exhilhomme, Chace Felton, Artravis Givens, Janessa Gutierrez, Jayden Hernandez, Alex Landaverde, Caleb Maltimore, Tyler Merrill, Yunior Napoles, Elyonna Padillo, Eliezer Pelaez, Jayden Perez, Cristian Perez-Perez, Mathew Pilon, Edwin Ponce-Ruiz, Nathaly Reyes, Jayleanna Rico, Yarel Valadez, and Kamari Williams.

Related

Newsletter

Comments

You are encouraged to leave relevant comments but engaging in personal attacks, threats, online bullying or commercial spam will not be allowed. All comments should remain within the bounds of fair play and civility. (You can disagree with others courteously, without being disagreeable.) Feel free to express yourself but keep an open mind toward finding value in what others say. To report abuse or spam, click the X in the upper right corner of the comment box.