Westside Elementary School congratulates honor roll students

CLEWISTON ­— Westside Elementary School (WES) congratulates the honor roll students of the first quarter of the 2019-2020 school year.

Kindergarten

A Honor Roll: Alyson Aldana, Jafet Bonilla, Ky-Mani Foster, Genesis Galo, Erick Gomez, Kiyah Howard, Emily Martinez-Lopez, Kaci Melton, Abigail Miles, Oscar Orozco, Nessly Reyes, McKinlee Riggs, Leigha Simpson, Jaliyah Sims, Emmanuel Valadez and Jordan Watson.

A/B Honor Roll: Anah’zaiyda Ausua, Jacob Diaz, Brooklyn Garrett, Preston Haley, Benito Hernandez, Tavarus Holmes, Jamie Lopez, Mason Mata, Nallana Mireles, Antonio Muniz, Leticicia Perez, Thomas Smith, Jesse Summers, Liam Tamez and Armando Vasquez.

First grade

A Honor Roll: Charlie Barnes, Aubrilee Bustos, Michael Calderon Mena, Alexia Dotson, Erin Fahie, Skylar Fields, Mariela Francisco Marroguin, Dominic Garza, Giovanny Gonzalez, Ashlynn Hagan, Stephen Henry, Juan Hernandez, Raddley Holmes, Jah’Daviun Johnson, Gael Lopez, Dulce Lopez-Jimenez, Damiyah Luc, Kasen Melton, Gabriella Miles, Jade Moreno Garcia, Regina Parra Turcios, Aubree Penuel, Avery Phillips, Madison Poulson, Danna Puebla-Cerda, Gregory Ramirez, Tianna Rembert, Cristabella Rivera, Rosario Roman, JaBorien Sims-Langston, Aracelis Stoker Acevedo and Jocelynn Sweet.

A/B Honor Roll: Keiry Alvarado, Brian Arias, Melvin Bonilla, Kaylin Bussott, Miriam Cruz, Beyonka Desir, Dash Diaz, Evelyn Galindo, De’Jadah Gray, Gabriel Gutierrez, Santiago Hijar Carrillo, Lillian Kesler, Terrence McIntyre, Jonathan Menendez-Hall, Israel Reyes, Dylan Reyes, Sophia Rodriguez, Jocelyn Salgado, Amorah Sparrow, Kyler Stoudmire, Jeremiah Tamez, Cristiano Velasco Felipe and Mia Jean Watson.

Second grade

A Honor Roll: Yael Abrajano, Emily Centeno, Dario Escoto, Josslyn Estrada, Kamrria Gray, Zayden Lara, Ziona Lugo, Elijah McGinnis, Michael Padilla, Aliyah Perez, Alekzandria Rodriguez, Melanie Tello, Anastasia Toye and Jonathan Vargas.

A/B Honor Roll: Matthew Aldana, Jesus Campuzano, Aliyah Carrillo-Velasquez, Jazhyia Crespo, Marley Del Toro Rodriguez, Emely Flores, Yanci Flores, Cali Gaskins, Aliyah Matos, Jason Ramirez, Marco Reyna, Miranda Salmeron, Mercedes Sanabria, Jeremiah Stoker and Katherine Vazquez.



Third grade

A Honor Roll: Teagan Barnes, John Brown, Michael Bussott, Alissa Casola, Aileeen Cruz, Emma Davis, Selene Dawson, Jennifer Garcia, Josue Garcia, Arianna Henry, Rosa Hernandez, Santiago Herrera, Anthony Horne, Jacob Jimenez, Isaiah Lara, Moses Pope, Lissette Reyna, Yadriel Snow, Neil Suarez, Lilee Sutterfield and Carlyssa Waters.

A/B Honor Roll: Kimberly Azofra, Juan Bonilla, John Brown, Yusbiel Cabrera, Yolanda Coring, Juan De Jesus, K’leanni Gutierrez, Cody Gutierrez, Matthew Haley, Frankie Hernandez, Robyn Hollant, Anthony Horne, Jamaya Ruiz, Jorge Perez, Andrew Kindred, Marisela Lopez, Nicholas Love, Destiny Matos, Savanah Navarro, Janelle Perez, Kayson Riechman, Bryson Sanchez, Crystal Santiago, Alvaro Segura, Janyla Thicklin, Jazlynn Valdez and Jake Velasquez.

Fourth grade

A Honor Roll: Francisco Carmona, Alvin Carranza-Mendez, Martin Estrada, Valeria Figueroa Rico, Shaunice Henry, Sophiya Luna, Dennis Rojas, Emiliano Parra-Turcios, Valeria, Kennedy Sweet, Giselle Torres and Prayze Williams.

A/B Honor Roll: Mohammad Ali, Joniyah Blackman, Abigail Casola, Brailey Cook, Zakiria Coring, Nevaeh Crumb, Aiden Dominguez, Maya Garcia, Antonio Givens, Jasmin Granados, Jarrett Holmes, Takiyah Houze, Chloe Hughes, Mary Jane Ramirez, Caden Lowman, Angel Mendoza, Maliyah Mosely, Erwin O’Connor, Naomi Perez, Kenneth Robinson, Julisa Rodriguez, Amirah Sparrow, Mark Sutterfield, Andrea Torres, Aidan Vassell, Juanita Velasquez and Dylan Velasquez.

Fifth grade

A Honor Roll: Izaiah Kirk and Elyonna Padillo.

A/B Honor Roll: Raquel Beraza, Zion Braithwaite, Kayla Centeno, Owen Christiansen, Lazaro Davila, Joshua Davila, Callie Davis, Richard Exhilhomme, Chace Felton, Liani Gallegos, Diego Lopez-Torres, Caleb Maltimore, Tyler Merrill, Ruby Montes, Xavier Palatolon, Chris Perez, Cileen Perez, Jayden Perez, Matthew Pilon, Ashnely Pinero, Edwin Ponce-Ruiz, Nathaly Reyes, Jayleanna Rico, Jesus Rivera Lugo, Antonio Sarat, Yarel Valadez and Kamari Williams.