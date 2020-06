Westside Elementary presents honor roll students

CLEWISTON — Westside Elementary is proud of its students, and staff. Due to COVID 19, they have been apart since the second week of March. The students and staff have experienced learning in a completely different way. Overnight, students had to accept that they could not physically go to school. They had to work at home with either paper pencil packets or online learning. Students across all grade levels became digital. They learned how to log into Google classroom for their lessons and to communicate with their teachers through Google Meet or Google Hangouts. Students had to adjust to parents becoming their teachers. Westside students and parents had to learn how to navigate a digital world. Even though there were some bumps during this time, students, families and staff have had a very successful year. Westside Elementary students achieved Honor Roll through the adjustment of Distance Learning Stars: Learning and Leading the Warrior Way.

Kindergarten

A Honor Roll

Alyson Aldana, Emily Alvarez, Leslie Arroyo Escamila, Skylar Blackmon, Jafet Bonilla, Wilber Bonilla, Jhadai Cruz, Jacob Diaz, Ky-mani Foster, Erick Gomez Trujillo, Dejayveon Gray, Preston Haley, Benito Hernandez, Freddy Hernandez, Josiah Hernandez, Dominic Hernandez, Tavarus Holmes, Kiyah Howard, Davy Jack, Za’Syriah Johnson, Cornelius Ling, Jamie Lopez Torres, Sebastian Lopez, Jaden Lopez-Ramos, King Love, Karyman Madera Rodriguez, Emily Martinez-Lopez, Mason Mata, Kaci Melton, Abigail Miles, Oscar Orozco, Jesus Ortega, Nessly Reyes, Mckinlee Riggs, Elianna Ruiz Silva, Armonei Scruggs, Keymonei Scruggs, Leigha Simpson, Jaliyah Sims, Thomas Smith, Jesse Summers, Liam Tamez, Emmanuel Valadez, Armando Vasquez-Rodriguez, Jordon Watson, Ja’liyah West, Briana Yanes Morales, and Genesis Zavala Galo.

A/B Honor Roll

Anah’Zaiyda Ausua, Zane Kesler, Nallana Mireles, Antonio Muniz, Leticia Perez, and Mylah Waldon.

First Grade

A Honor Roll

Keiry Alvarado, Brian Arias, Charlie Barnes, Joslyn Blackman, Melvin Bonilla, Josiah Booker, Kaylin Bussott, Aubrilee Bustos, Michael Calderon-Mena, Miriam Cruz, Sophia Dehoyos, Dash Diaz, Alexia Dotson, Erin Fahie, Skylar Fields, Mariela Francisco Marroquin, Evelyn Galindo, Isaias Garcia, Adela Garcia Calzada, Dominic Garza, Angel Givens, Carlee Gonzalez, Giovanny Gonzalez, De’Jadah Gray, Gabriel Gutierrez, Ashlynn Hagan, Stephen Henry, Juan Hernandez, Dylan Hickman, Santiago Hijar Carrillo, Raddley Holmes, Raima Islam, Emma Jack, Jah’Daviun Johnson, Lilllian Kesler, Dulce Lopez Jimenez, Iker Lopez Valdez, Gael Lopez, Damiyah Luc, Alicia Lucio, Vayla Madonado, Terrence Mcintyre, Kasen Melton, Jonathan Menendez-Hall, Gabriella Miles, Jade Moreno Garcia, Regina Parra Turcios, Matthew Peaden, Aubree Penuel, Jason Perez, Avery Phillips, Madison Poulson, Danna Puebla-Cerda, Gregory Ramirez, Jaime Rangel, Tianna Rembert, Dylan Reyes Dalle Prane, Israel Reyes, Cristabella Rivera, Rosario Roman, Jocelyn Salgado, Karson Sanchez, Jaylien Sims, Ja’Borien Sims-Langston, Amorah Sparrow, Khyler Stoudmire, Jocelynn Sweet, Jeremiah Tamez, Nataly Tiul Tiul, Karolina Valdez Gutierrez, Cristiano Velasco-Felipe, Samyr Walker, Sheldon Washington, Mia-Jean Watson, and Jose Yanes Escobar.

Second Grade

A Honor Roll

Yael Abrajano, Matthew Aldana, Isabella Avila-Mendez, Melanie Azpeitia Tello, Krista Blanco, Jesus Campuzano, Aliyah Carrillo-Velasquez, Emily Centeno, Marley Del Toro-Rodriguez, Jessica Diaz, Dario Escoto, Josslyn Estrada, Valeria Figueroa, Emely Flores, Yanci Flores, Cali Gaskins, Melanie Giralt-Kin, Sabrina Gordon, Kamarria Gray, Andrae Hendrix, Jayden Henry, Avery Hernandez, Gabriella Hernandez, Aubriona Holligan, Jayden Holmes, Cody Horne, Kamaya Huggins, Lane Lara, Zayden Lara, Julian Loza, Ziona Lugo, Yailer Martinez, Nevaeh Mason, Orlando Mata, Matthew McGinnis, Keshauwn McPhee, Celina Morales-Zunun, Layla Morrison, Demetrius Newkirk, Brianna Niebla, Michael Nieves, Kaylin Norton, Michael Padilla, Antonella Parra Turcios, Edy Pasqual Gonzalez, Kayden Peaden, Angelica Perdigon, Aliyah Perez, Alizon Perez, Kayson Perkins, Jason Ramirez, Marco Reyna, Dayana Rico Mancia, Yerimar Rivera, Miranda Salmeron, Mercedes Sanabria, Daniella Sanchez, Julian Santiago, Virmonei Scruggs, Belen Segura, Kerry Simms, Mahlik Simpson, Jalencia Thompson, Yisel Trejo, Katherine Vazquez, Yadira Vazquez, and Markevious Waters.

A/B Honor Roll

Nazareth Najera and Jonathan Vargas.

Third Grade

A Honor Roll

Kimberley Azofra, Teagan Barnes, Jaliyah Blackman, Juan Bonilla, John Brown, Michael Bussott, Yusbiel Cabrera, Alissa Casola, Dariana Castro Guifarro, Yolanda Coring, Aileen Cruz, Emma Davis, Jaden Davis, Natalie Dehoyos, Juan De Jesus, Alyssa Delgado, Giovanni Deltoro-Rodriguez, Jakayden Eaddy, Jeremiah Escorcia, Josue Garcia, Jhostin Gonzalez, Cody Gutierrez, K’leanni Gutierrez, Angel Guzman, Rylie Hagan, Matthew Haley, Arianna Henry, Brandie Henry, Francisco Hernandez, Rosa Hernandez, Axel Hijar Carrillo, Robyn Hollant, Jeremiah Holmes, Robert Holmes, Anthony Horne, Isabella Ilagan, Eliezer Izaguirre, Jacob Jimenez, Milahah Johnson, Andrew Kindred, Isaiah Lara, Maricela Lopez, Priscilla Lopez-Ramos, Carmen Love, Nicholas Love, Troi Love, Mike Mata, Ky’monii McKinnon, McKenzi Miranda, Savanah Navarro, Eliana Ortega, Nayelis Padilla, Jose Pascual, Angel Perez, Antoine Perkins, Moses Pope, Lissette Reyna, Kayson Riechman, Jade Rodriguez, Jamaya Ruiz, Bryson Sanchez, Crystal Santiago, Alvaro Segura, Xzaivan Sewell, Yadriel Snow, Neil Suarez, Lilee Sutterfield, Charlie Thicklin, Charlisa Thicklin, Janyla Thicklin, Jerimiah Thicklin, Josiah Valdez, Jazlynn Valdez, Hitler Velasquez, Jake Velazquez, and Carlyssa Waters.

Fourth Grade

A Honor Roll

Samuel Adams, Mohammad Ali, Jiovahni Arbelo, David Avila-Mendez, Carlton Banks, Joniyah Blackman, Francisco Caramona, Alvin Carranza-Mendez, Abigail Casola, Anabel Chavarria-Compton, Brailey Cook, Za’Kiria Coring, Karime Cossio, Nevaeh Crumb, Landon Davidson, Greyson Davila, Aiden Dominguez, Martin Estrada, Valeria Figueroa, Dulce Flores, Isaac Freitas, Alexander Gracia, Destiny Garcia, Maya Garcia, Anotnio Givens, Adam Gonzalez, Jasmin Grandados, Justine Hammond, Shaunice Henry, Nayeli Hernandez, Carlisha Herring, Chloe Hickman, Taricka Holmes, Takiyah Houze, Chloe Hughes, Angelita Izaguirre, Adaliz Jaimes, Sherlyn Jimenez, Laisha Lanzas Mendoza, Nicolas Lara, Jaylin Lopez, Eli Lopez-Ramos, Pricila Lopez-Reynoso, Caden Lowman, Sophiya Luna, Noemi Marin, Jose Marroquin, Alyssa Martinez, Adrian Mendez, Angel Mendoza, Omar Millet-Ramos, Justin Molde, Kayden Mondragon, Andrea Morales, Maliyah Mosley, Erwin O’Connor, Emiliano Parra-Turcios, Lisette Perez, Naomi Perez, Jasmine Phillips, Mary Jane Ramirez, Kenneth Robinson, Julisa Rodiriguez, Karyna Rodriguez, Madison Roy, Za’Niiya Simms, Cheyenne Smith, Jordan Solis, Mark Sutterfield, Kennedy Sweet, Andrea Torres, Giselle Torres, Aidan Vassell, Natalia Vega-Flores, Dylan Velasquez, Juanita Velasquez, Jermarria Vilson, Leah Watson, and Prayze Williams.

A/B Honor Roll

Dennis Rojas

Fifth Grade

A Honor Roll

Allison Acevedo, Ashley Acosta, Sebastian Aragus, Ciara Bell-Henry, Elizabeth Benitez, Raquel Beraza, Denise Balnco, Josselyn Bonilla, Zion Braithwaite, Tyler Brutus, Baron Busin, Juan Camina, Marcos Cordona, Kayla Centeno, Davechill Charlot, Jazzmine Chavaria-Compton, Owen Christiansen, Brayan Coc Col, Lazaro Davila, Callie Davis, Yuniet Del Toro-Rodriguez, Kam’yrn Downs, Richard Exilhomme, Rylynn Fahie, Alejandro Farfan, Chace Felton, Liani Gallegos, Rosalinda Garcia, Jasmin Garcia Calzada, Chris Garcia Perez, Bryan Garcia-Velazquez, Artravis Givens, Junior Gonzalez, Janessa Gutierrez, Jayden Hernandez, Enmelin Hernandez-Cruz, Miguel Jimenez, Josiah Johnson, Syre Johnson, Izaiah Kirk, Nathan Klein, Alex Landeverde, Sasha Lopez, Diego Lopez-Torres, Caleb Maltimore, Juan Martell, Tyler Merrill, Yunior Napoles, Lee Ododms, John Ortiz, Rayliana Padilla, Elyonna Padillo, Xavier Palatolon, Eliezer Pelaez, Cileen Perez, Jayden Perez, Cristian Perez Perez, Matthew Pilon, Ashnely Pinero, Edwin Ponce-Ruiz, Endris Ponce-Ruiz, Jasmine Poulson, Willie Reed, Nathaly Reyes, Jayleanna Rico, Ederik Rivera, Ja’Darius Robinson, Josmari Roman, Thomas Rudd, Pedro Sainz, Antonio Sarat Oxlaj, Qiana Smith, Carson Sweet, Justice Thicklin, Victor Turubiates, Yarel Valadez, Fanny Vasquez-Rodriguez, Nareli Vazquez, Waylon Waters, Kamari Williams, and Ronnie Yanes.