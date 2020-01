Eastside Elementary School students on honor roll CLEWISTON — Eastside Elementary congratulates their second nine weeks honor roll students for the 2019/2020 school year. A Honor Roll

Kindergarten: Gabriella Casola, Yanelis Chairez, Jazzelle Choquette, Aria Despiau, Messi Garcia, Roselyn Gomez-Garcia, Magdelina Hayes, Zer’Maj Hooper, Jordan Howard, Kaveah Johnson, Jaione Kitchens, Kaitlynn Layport, Davionna Love, Brady McCarthy, Michael McDonald, Brenda Mendez, Jaxon Mills, Joensil Morales, Eliza Ortes-Dominguez, Jeremiah Pagan, Osmani Perez, Limber Ramirez Morales, Kendall Richardson, Keisy Rodriguez-Soto, Kevin Ruiz, Julian Solorzano, Lekevius Spear, La’Ricka Tarver and Nathaly Yanes-Manzanares First grade: Jaime Addison, Jyron Askew, Blake Ball, McKenna Balon, Shane Bishop, John Diaz, Madelin Diaz Martinez, Gerald Dixon, Evelyn Espinoza, Harlen Etzweiler, Jesus Garcia Ruiz, Khayley Golden, Ann’Aleah Gonzales, Daniel Granados, Mackenzie Grimes, Sa’Jah Hamin, Marah Hardy, Joseph Jackson, Ashlynn Livingood, David Love, Bryson Molina, Tyree Moody, Zynasiah Murphy, Robert Pollard, Yoana Ramirez Velasqueez, Joaquin Roquett and Cor’Mello Ward Second grade: Breanna Ball, Izabella Cardenas, Isabelle Carmona, Mia Diaz, Brian Flores, Alexander Gomez, Arturo Gomez, Tikara Hall, Julian Hernandez, Isandra Hurtado, Khalif Jones, Princeton McCray, Karrson McNeil, Isabella Parodi-Castro, Lilliana Rangel, Alexavier Roman, Adleigh Sullivan, Janii Swint, Yazlynn Velez and Waylon Zeh Third grade: Juan Cordova, Jon Cordova, Carolina Garcia, Brantley Garrett, Enrique Leon, Elijah Massey, David Matul-Danis, Gustavo Ramirez, Christopher Santacruz, Gavin Smith, Gonzalo Valtierra and Kinsli Williams Fourth grade: Shaila Alverez, Tristan Betancourt, Bella Byrd, Yesenia Esparza, Xavier Hernandez, Chanel Hunter, Kristian Johnson, Aviana Johnson, Joshua Llossas, Brayden McNeil, Murad Ramadan, Cesar Solis, Cor’Dell Ward and Raquel Williams Fifth grade: Jacob Alvarez, Isaiah Cardenas, Christopher Dookram, Farhan Emran, Loraibi Galvez, Jackson Mann and Enrique Puentes A/B Honor Roll

Kindergarten: Jadiel Antonio, Kamoryn Damms, Aston Dizon, Nalayna Fleming, Tiffany Franklin, Kemyrion Jackson, Mia Norwood, Jaylen Ortiz, Noelle Ramirez, Dez Reyna, Keisy Rodriguez-Soto, Azaria Saunders, Kavien Watson and Kaliahna Weston First grade: Marsella Acevedo, Anthony Adams, Timothy Alvin, Josselyn Cruz, Tanya Espinoza, Galilea Hernandez, Mindy Loving, Byron Martinez, Marvin Mendez Aragon, Cattleya Mendez Rivera, Skyasia Moody, Ayrianna Moorer, Jeremiah Murphy, Sky Pedraja, Angel Perez, Jasmin Ramzahuer, Ian Rodriguez Mendez, Evelio Torres, Giuliana Vigoa and Alexavier Zavala Second grade: Diego Bonilla, Angel Borrell, Gerienna Dixon, Reylit Garcia, Nicole Gomez, Iyannie Grase, David Hernandez, Tavaris Holland, Tiana Maldonado, Rachel Maya-Pitre, Zamirah McDonald, Lillie Miranda, Jazmen Ortiz, Edwin Perez-Martinez, Emmanuel Ramirez, Xavi Ramirez, Civic Rios and Amy Ulloa Third grade: Ro’Daisjah Adderley, Jaden Blue, Aubrey Burgis, Fariha Emran, John Hall, Jaden Harripaul, Easton Henry, Alexander Hernandez, Ta’Nija Lyons, Victor Mauricio-Martinez, Jordan McCray, Erlin Ramirez, Ayani Rios, Johnquavius Rivers, Carmelo Saunders, Jamar Sawyer, Ayannie Thomas, Jordan Valdez, Angelo Verona, Cor’Mani Ward, Szhani Wheeler and Aaron Zetino Fourth grade: Axel Antonio, Jaleeyah Brown, Derrian Bryant, Mark Chamberlain, Samuel Contreras, Zaira Derr, Liomar Echevarria, Alexander Flores, Eduardo Garcia, Obday Garcia, Obdy Garcia, Daniel Hannam, Princess Johnson, Angeles Leon, Leo Madrigal, Rocco Mann, Arion Martin, Maddiel Martinez, Yulien Reyes, Ezdri Sanchez and De’Andra Taylor Fifth grade: Janelle Castro, Neftali Euceda, Priscila Gomez, Jeanette Hernandez, Angie Jasso, Leylani Leon, Esmeralda Lopez, Christopher Martinez-Nuevo, Nathan Medrano, Kadence Mergott, Jacob Porth, Mustafa Ramadan, Marayah Reyes, Emily Sanchez and Larryounna Willis

