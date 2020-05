Clewston’s Eastside Elementary announces honor roll students for fourth nine weeks A Honor Roll

Kindergarten — Senoya Anderson, Maria Andres Velasco, Yadiel Antonio, Michael Arnett, Danny Chilel-Vicente, Anthony Clarke, Kamoryn Damms, Aria Despiau, Nicole Diaz, Aston Dixon, Dominic Echevarria, Nalayna Flemming, Seth Fredette, Messi Garcia, Roselyn Gomez-Garcia, Jazmin Gonzalez Bustamante, Denny Granados, Maggie Hayes, Carter Hill, Johari Harold, Jordan Howard, Joseph Jackson, Kaveah Johnson, Jaione Kitchens, Kaitlynn Layport, Davionna Love, Kyren Maples, Brady McCarthy, Brenda Mendez Aragon, Jaxon Mills, Keilly Molina, Filiberto Morales, Joensil Morales, Mia Norwood, Eliza Ortes-Dominguez, Jaylen Ortiz, Jeremiah Pagan, Noelle Ramirez, Limber Ramirez Morales, Dez Reyna, Kendall Richardson, Keisy Rodriguez-Soto, Joeslyn Rubio, Michael Rudd, Kevin Ruiz, Azaria Saunders, Julian Solorzano, Lekevius Spear, La’Ricka Tarver, Kavien Watson, Keshaurd Webb, Jovany Vera and Nathaly Yanes Manzanares. First grade — Marsella Acevedo, Sienna Acuna, Anthony Adams, Jaime Addison, Agustin Alvarez, Timothy Alvin, Jyron Askew, Margarita Bala-Trujillo, Blake Ball, McKenna Balon, Shane Bishop, Braylon Butler, Nathan Caraballo, John Diaz, Mariano Diaz, Madelin Diaz Martinez, Gerald Dixon, Jonathan Escobar, Jesus Espinoza, Tanya Espinoza, Harlen Etzweiler, Mileena Falcon, Skylar Foster, Jesus Garcia, Khayley Golden, Ann’Aleah Gonzales, Daniel Granados, Milady Granados, Mackenzie Grimes, Sa’Jah Hamin, Tavaris Holland, Marah Hardy, Galilea Hernandez, Khylien Hester, Hector Hurtado, Joseph Jackson, David Love, Mindy Loving, Ashlynn Livingood, Noel Machuet, Micah Madrid, Laurah Maradiaga, Bryon Martinez, Catalina Martin, Marley McGhie, Ayden McKenzie, Marvin Mendez, Bryson Molina, Skyasia Moody, Tyree Moody, Ayrianna Moorer, King Moorer, Christian Moran Diaz, Jeremiah Murphy, Aynasiah Murphy, Kingston Nedd, Sky Pedraja, Angel Perez, Daniel Perez, Robert Pollard, Ian Ramirez, Yaoan Ramirez Velasquez, Jayson Rivera, Cattley Rivera Mendez, Khyrin Robinson, Ian Rodriguez, Jessica Rodriguez, Jaimarelis Semino, Braxton Stanton, Akeem Smith, Evelio Torres, Jazmin Vasquez, Giuliana Vigoa, Zetino Lisbeth Villatoro Zetino, Carlos Villatoro Mendez, Cor’Mello Ward, Donovan Whyte, Jordan Williams, Willie Williams and Alexavier Zavala. Second grade — Coraline Anderson, Katie Arnett, Breanna Ball, Diego Bonilla, Angel Borrell, Chance Brown, Shawn Bryant, Izabella Cardenas, Isabelle Carmona, Jeimy Castaneda Basquez, Malakyi Cruz, Mia Diaz, Gerienna Dizon, Brian Flores, Carlos Flors, Reylit Garcia, Alezander Gomez, Nicole Gomez, Hayden Graham, Logan Gutierrez, Tikara Hall, Mariah Hardy, Cataleya Harvey, David Hernandez, Elizabeth Hernandez, Jasmine Hernandez, Jerson Hernandez, Julian Hernandez, Tavaris Holland, Chace Hunter, Isandra Hurtado Mariah Jacobs, Jeiza Johnson, Khalif Jones, Lonesha Jones, Isaiah Lampkin, Luis Leon, Tiana Maldonado, Rachel Maya-Pitre, Princeton McCray, Azmirah McDonald, Karrson McNeil, Emma Mergott, Lillie Miranda, Dominic Moncada, Kimberly Morre, Jace Muino, Javius Nobles, Jazmen Ortiz, Lenora Pearson, Brian Poole, Emerie Pope, Jayden Portillo, Emmanuel Ramirez, Xavi Ramirez, Lilliana Rangel, Civic Rios, Bianca Rodriguez, Alexavier Roman, Adleigh Sullivan, Amy Ulloa, Danien Vazquez, Eduardo Velasquez and Yazlynn Velez. Third grade — Re’Daiyah Adderley, Ro’Daisijah Adderley, Avianna Bennett, Valentina Betancourt, Alli Bonit, Jennifer Braulio-Mendez, Ariana Brown, Eddie Brown, Isaiah Brown, Aubrey Burgis, Jon Cordova, Juan Cordova, Katherin Cruz-Hernandez, Beautifull Davis, Yenni Diaz-Gomez, Lyric Dixon, Fariha Emran, Jamileth Espinoza, Alex Fransisco-Martinez, Carolina Garcia, Rosie Garcia, Brantley Garrett, John Hall, Tawfiz Hamin, Jaden Harripaul, Easton Henry, Alexander Hernandez, Javen Hernandez, Julio Hernandez, Ja’Bria Houston, Johnny Hunter, K’Asia Jackson, Nevaeh Jimenez, Jarrell Johnson, Maleek Johnson, Enrique Leon, Marice Love, Ta’Nija Lyons, Elijah Massey, David Matul-Danis, Victor Mauricio-Martinez, William Maya-Pitre, Jordan McCray, Kameron McKenzie, Sophia Mendez-Nino, Jaycob Mendez Rivera, Julieta Munoz, Damien Norby, Aaliyah Odoms, Ahmiyah Phillips, D’Asjiah Preston, Gustavo Ramirez, Dylan Reyes, Ayani Rios, Johnquavius Rivers, Samantha Ruiz-Granado, Jamari Rush, Aviana Salgado, Christopher Santacruz, Carmelo Saunders, Jamar Sawyer, Jahn Semino, Gavin Smith, Rafael Torres, Jordan Valdez, Gonzalo Valtierra, Cassandra Velasquez, Angelo Verona, Raisa Vieira, Cor’Marley Ward, Szhani Wheeler, Skylar Wilcher, Angel Williams, Kinsli Williams and Aaron Zetino. Fourth grade — Shaila Alvarez, Sha’Raya Boatwright, Zaira Derr, Liomar Echevarria, Alexander Flores, Nicolas, Gomez, Emanuel Hannam, Xavier Hernandez, Aviana Johnson, Kristian Johnson, Joshua Llossas, Rocco Mann, Brayden McNeil, Eric Pope, Murad Ramadan, Cesar Solis, De’Andra Taylor and Raquel Williams. Fifth grade — Natalie Acevedo, Isaiah Cardenas, Janelle Castro, Israel Contreras, Christopher Dookram, Farhan Emran, Neftali Euceda, Jeanette Hernandez, Jayla Holland, Angie Jasso, Leylani Leon, Esmeralda Lopez, Jackson Mann, Ramon Martinez, Jacob Porth, Alessandra Prior-Dedios, Enrique Puentes, Kamisha Roberts, Emily Sanchez, Gage Tate and Larryounna Willis. A/B Honor Roll

Kindergarten — Marlon Travieso, Kaliahna Weston and Zer’Maj Hooper. Second grade — Ainsley Carty and Iyannie Grase. Third grade — Giana Colon, Esvin Padilla Velasquez and Cor’Mani Ward. Fourth grade — Marivel Bartolo-Bowie, Tristan Betancourt, Daniel Bonilla, Yan’Carlos Borrell, Cameron Broughton, Jaleeyah Brown, Derrian Bryant, Bella Byrd, Claudiau Claude, Trinity Cotton, Yesenia Esparza, Eduardo Garcia, Jose Garcia, Obdy Garcia, Valeria Hernandez, Kei’Vuhn Hester, Romeo Jimenez-Dominguez, Princess Johnson, Angeles Leon, Jesus Maceda, Priscilla Mauricio-Navarret, Jerzie Nazien, Brandon Ordonez, Yulien Reyes and Cor’Dell Ward. Fifth grade — Ja’Miya Addison, Jacob Alvarez, Cristobal Bartolo-Bowie, Journee Clarke, Israel Contreras, Andrea Cooks-Hardy, Samantha Diaz, Kyomi Doku, Samari Ellison, Loraibi Galvez, Andrea Gaspar-Santos, Josselyne Gomez, Daniel Gonzalez-Macedo, Elijah Hall, Josiah Hill, Jordan James, Nathaly Lanzas, Nicholas Lopez-Jimenez, David Love, Wellestey Madurie, Nathan Medrano, Sanay Patel, Mustafa Ramadan, Dyanna Rodriguez, Victor Roman and Omari Saunders.

