Clewiston Middle School announces honor roll students Special to the Lake Okeechobee News/CMS

Honor roll students for the second quarter of the 2019/2020 school year. CLEWISTON — Clewiston Middle School announces their A and A/B honor roll students for the second quarter of the 2019/2020 school year. A Honor Roll

Sixth grade: Alexa Giselle, Jasmine De Santiago, Arianne Ilagan, Serenity Johnson, Sebastiana Palatolon, Angelina Perez, Amiah White and Tony Zhu; Seventh grade: Madison Alford, Priscilla Centeno, Trenton Felton, Alicya Luna and Lisbeth Ortiz; Eighth grade: Branden Barnes, Bailey Grooms, Jazmin Hammond, Briagner Hernandez, Mariana Hernandez, Luke Llossas, Kaliayah McKenzie, Josten Rivera, Emily Salinas, Emily Sarduy and Christina Zamora. A/B Honor Roll

Sixth grade: Yusef Ali, Brian Angell, Kaylynn Armstron, John Benigno, Alejandro Betancourt, Jan Braulio-Mendez, Jatarick Brooks, William Bussott, Brianna Calvo, Milla Claude, Paige Dixon, Fahmima Olfat, Keily Escobar-Jones, Yonniela Fernandez-Valdes, Adam Guo, Chance Harper, Za-naria Harshaw, Justin Hernandez, Kendavian Holligan, Milan Holmes, Saifan Hoque, Jamaria Humphrey, Bradley Johnson, Terriya Monae, Bentley McIlwain, Natalia Mireles, Leilani Molina, Jiromi Morales, Daniela Palafox, Gamaliel Paniagua, Jorege Paniagua, Azul Puebla-Cerda, Emersyn Quinn, Chasidy Ricketts, Joselin Rios, Edith Sanchez, Denilha Sherman, Aliya Sparks, Wyatt Sparks, Dylan Stanley, Ivis Vasquez and Kaiden Wilcher. Seventh grade: Enrique Acosta, Samantha Aragus, Angie Arellano, Sarah Ayala, Claudel Claude, Anahi Contreras, Deante Davis, Aniya Delgado, Tucker Eubanks, Tyra Fields, Eduardo Garcia, Aidan Jarvis, Mckinli Johnson, Rian King, Kendall Mcdonald, Amy Melian, Liliana Mendez, Dayan Morales, Joseline Olguin, Christopher Paniagua, Ashlee Paz-Guevara, Lukas Perez, Michael Perez, Valentino Pupo, Michelle Ramirez, Ector Rico, Isaac Rios, Yazmin Sandoval, Byron Taylor, Jac’quavious Thicklin, Teziaria Tolbert, Francisco Trevino, Giselle Vanegas and Derrick Webber. Eighth grade: Aracely Aragus, Jesus Beraza, Priscilla Bonilla, Danielle Bussott, Leonardo Carrera, Jasmin Centeno, Natalie Cervantes, Sabrina Chavers, Alejandro Delafuente, Taliyah Doctor, Albert Escobar, Jorge Escobar, Jorge Luis, Keyton Escobar-Jones, Guadalupe Figueroa, Tomy Francisco, Roger Galvez, A’mari Harshaw, Tristan Heron, Kyla Jones, Lavaris Jones, Leslie Jones, Jessie Lee, Lizbeth Magana, Maria Martell, Kadaria McKenzie, Dionne Molde, Sharon Morales, Nicholas Narito, Yoalibeth Oliva-Garcia, Salome Ortiz, Raelynn Paniagua, Santos Perez, Jerrell Radcliffe, Kianna Smith, Alessandra Suarez, Ashton Walker, Jeremiah Wilkins and Victor Williams.

Related

You are encouraged to leave relevant comments but engaging in personal attacks, threats, online bullying or commercial spam will not be allowed. All comments should remain within the bounds of fair play and civility. (You can disagree with others courteously, without being disagreeable.) Feel free to express yourself but keep an open mind toward finding value in what others say. To report abuse or spam, click the X in the upper right corner of the comment box.