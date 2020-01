Central Elementary congratulates honor roll students CLEWISTON — Clewiston’s Central Elementary School congratulates their honor roll students for second nine weeks of the 2019/2020 school year. A Honor Roll

Kindergarten: Scarlett Barrios, Josiah Brinkley, Oscar Chacon, Carter Combass, Treasure Doctor, Mario Galeano, Kate Gonzalez, Sofia Granados, Analaura Guerra, Analauren Guerra, Sophia Huggins, Gabriel Jarvis, Ashlee Jimenez Fernandez, Dottie Kane, Jimena Lara, Alijah Mckenzie, Kevin Melian, Logan Minikwu, Serenity Moya, Justice Pearson, Adam Ryder, Daniella Salinas, Leah Shelton, Mateo Soto-Mendoza, Trinity Sulzer, Sophia Thompson, Lucas Vallejo and Alicia Villagomez First grade: Julio Aleman, Marcos Alvarez, Juan Aranda, Aly’saundra Arguelles, William Ballard, Aubrey Cleveland, Aiden Combass, Ian De Santiago, Athen Delgado, Jordan Dwyer, David Edmonds, Jeremiah Escobar, Raphael Garcia, Omar Garcia-Aguilar, Sofia Granados, Timothy Mcbride, Luiz Pike, Makayla Ritchie, Alexandro Rodriguez, Pricilla Rubio, Alexa Trevino, Mario Velazquez, Nevaeh Womack and Sa’niyah Wright Second grade: Oliver Aguilar, Graceyn Alford, Anita Arreguin, Olivia Atkinson, Sherlyn Benigno, Ayden Camanos, Emely Chavez, Emma Diaz Mackay, Mckenzie Lansford, Tramaine Lawson, Mia Nunez Centeno, Giancarlo Perez and Blair Stone Third grade: Chloe Alarcon, Brody Barnes, Selene Dawson, Angela DeSantiago, Yoselin Febles, Alejandro Garcia, Zayden Greenlee, Kristen Guevara-Martinez, Jaxon Hernandez, Allison Iglesias, Miriam Magana-Perez, Lus Mazariegos-Perez, Mariah Paige, Jessica Ruiz-Monjaraz, Gabriel Soto and Caiden Vazquez Fourth grade: Clayton Alston, Julieanna Aragus, Bailey Berner, Kahdarion Carter, Makiyah Davis, Khloe Dowell, Lily Edmonds, Brian Garcia, Nayeli Garcia-Ambrosio, Azusena Gaspar-Enriquez, Alyssa Gonzalez, Johnathan Gonzalez, Jerome Griffin, Olivia Guasp, Francisco Guerra, Aahensiia Howard, Emilio Lara, Veana Lewis, Cody Linder, Adonis Martinez, Hayly Melian, Samuel Negrete, Lily Nesbitt, Amanda Prevatt, Anileigh Quinones, Raniyah Wilkerson Fifth grade: Garique Allen, Sasha Allred, Mischa Best, Malaya Calloway, Juan Cruz-Martinez, Karen De Santiago, Alan Garcia-Aguilar, Madison Garrett, Sherman Gibson, Jaydee Grimaldo, Lluvia Guillen-Mena, Jacob Herring, Ka’mora Hill, Alanysse Holmes, Deaisha Hudson, Dalton Mcilwain, Julio Molina, Jacquelin Morales, Annabelle Padgett, Jordan Reyes, Lauren Shelton, Hannah Soto and Ryder Williams A/B Honor Roll

Kindergarten: Jaxson De La Torre, Tavaris Dixon, Brian Dobson, Amy Dominguez, Aaron Garcia, Amber Garcia, Cornelius Hudson, Ayva Humphries, Julia Huntley, Liam Jarvis, Alana Johnson, Isabella Moreno, Samantha Olvera, Alberto Ornelas, Christian Ortega, Blake Pavey, Ariana Perez, Adel Perry, Gianna Prado, Xavier Rentas, Karim Rios, Ava Rivera, Calie Rivera, Nayahli Rodriguez, Yureli Ruiz Monjaraz, Vicente Sanchez, Alberto Valdez, Mia Valdez, Araceli Villagomez, Emma Watson and Paizley Williams First grade: Juan Aranda, Kimberly Arellano, Easton Berner, Payton Bolix, Runett Bovell, Ariana Byers, Kah’nira Carter, Jocelyn Contreras, Avree Delgado, Juan Desantiago, Brody Dyess, Javier Fernandez, Cristal Florencio-Rosales, Charleigh Flynn, Aria Hall, D’zayvian Ingram, Roxani Lopez, Evolet Martinez, David Mcclaskey, Axel Mendez, Mailen Morales, Izack Moreno, Daniela Navarro, Jaidan Navarro, Alyssa Nunez, Leah Ortega, Benjamin Pearson, Ariclem Perez, Antonio Ponce-Galvan, Edward Rico, Hazelie Rivera, Angelo Ruiz, Melanie Salinas, David Santos, D’yauntae Shaw, Darryon Skinner, Alexander Trevino, Isabelys Valles, Ka’mari Walker And Lennox White Second grade: Alexander Alvarez, Lupita Aranda, Olivia Atkinson, Edierlys Cabo, Kevin Calderius, Yitzel Contreras, Jade Crawford, Emma Garcia, Rosibel Gaspar-Enriguez, Caylie Herring, Vamahri Hunter, Jace Ifill, Caiden Jackson, India Johnson, Melissa Lopez, Gabriella Maldonado, Katie Negrete, Carla-Lee Ortiz, Lizandi Ramirez-Rafael, Valeria Ramos, Talon Rock-Blissett, Da’onna Ross, Arthur Rowell, Luciano Sanchez, Tryston Sandoval, Thailyn Smith, Tobe Smith, A’mya Tafoya, Andry Tomas-Perez, Kaylee Villalobos, George Wood and Kaylee Yebba Third grade: Braden Allison, Kane Atkinson, Layla Benjamin, Kayla Carranza, Kaidyn Coleman, Zy’ire Cooksey, Amaro Coring, Miguel Desantiago, Karlee Foligno, Solange Garcia, Milena Gonzalez, Braylin Herrera, Jesse Herrera, Lamarrian Humphrey, Jesus Hurtado, Bearic Johnson, Eloy Moreno, Gabriela Olmos-Ramirez, Laila Perez, Miranda Rafael-Pedro, Angel Reyes, Hayden Ritchie, Izayah Rivera, Jasyanna Rodriguez, De’ana Roundtree, Mason Vallejo, Obed Vanegas And Ayden Zambrana Fourth grade: William Cruz, Aniyah Figueroa, Kaleb Ford, Brian Garcia, Mario Garcia-Martinez, Jazzlynn Gonzalez, Alexander Grajales-Angeles, Yoselyn Gregorio, Baylie Harrelson, Monserrat Hernandez, Robert Holmes, Julian Huntley, Lily Jarvis, Esmeralda Juarez-Rosales, William Mato, Justin Morales, Luis Moya, Natalie Munoz, Nailea Paniagua, Larissa Perez, Mayra Raya, Rigoberto Rendon-Gonzalez, Neska Rock-Blissett, Cassandra Rodriguez, Yucelli Rodriguez, Luis Rosales-Trinidad, Jordyn Sims, Eric Sonck, Adriana Tomas, Noe Tomas-Rubio, Marlon Vilela, Olivia Williams and Kalaya Willingham Fifth grade: Rusvel Aceituno, Joana Aviles, Zariah Bonilla, Salia Brathwaite, Anthony Cabo, Jessica Castellanos, Pedro Castro-Gonzalez, Brock Crawford, Jose Cruz, Kymani Davis, Zhaire Davis, M Yaneli DeSantiago, Yessica Domingo, Jonathan Dominguez, Kendry Gonazlez, Xavier Gonzalez, Alanysse Holmes, Salvador Mendoza, Curtis Mixon, Ahmad Moore, Edward Neary, Josilyn Paniagua, Karolina Paniagua, Edgar Pedro, Adriel Perez, Michaela Porter, Niaomi Rico, Tristen Ritchie, Mariah Rosa, Jayden Rudd, Bennie Villatoro, Corey White, Aysia Willis and Braelyn Worth

