Central Elementary announces A and A/B honor roll students

CLEWISTON — Central Elementary School would like to congratulate its honor roll students for the first quarter. They are:

A Honor Roll

Juan Cruz-Martinez, Alejandro Garcia, Lluvia Guillen-Mena, Miriam Magana-Perez, Timothy Mcbride, Samuel Negrete, Trinity Sulzer, Rusvel Aceituno, Sasha Allred, Karen De Santiago, Alan Garcia-Aguilar, Madison Garrett, Jacob Herring, Julio Molina, Edward Neary, Annabelle Padgett, Lauren Shelton, Hannah Soto, Ryder Williams, Julio Aleman, William Ballard, Easton Berner, Payton Bolix, Runett Bovell, Aubrey Cleveland, Aiden Combass, Ian De Santiago, Athen Delgado, Avree Delgado, Jordan Dwyer, David Edmonds, Raphael Garcia, Omar Garcia-Aguilar, Yasiel Gonzalez, Ava Huggins, Izack Moreno, Ariclem Perez, Luiz Pike, Edward Rico, Alexandro Rodriguez, Pricilla Rubio, David Santos, Isabelys Valles, mario Velazquez, Clayton Alston, Julieanna Aragus, Iury De Sena, Khloe dowell, Nayeli Garcia-Ambrosio, Jerome Griffin, Francisco Guerra, Lily Jarvis, Veana Lewis, Adonis Martinez, William Mato, Hayly Melian, Genesis Morales, Lily Nesbitt, Melissa Orozco, Nailea Paniagua, Amanda Prevatt, Anileigh Quinones, Mayra Raya, Cassandra Rodriguez, Yucelli Rodriguez, Eric Sonck, Marlon Vilela, Scarlett Barrios, Josiah Brinkley, Oscar Chacon, Carter Combass, Brian Dobson, Treasure Doctor, Mario Galeano, Kate Gonzalez, Sofia Granados, Analaura Guerra, Sophia Huggins, Ayva Humphries, Landon Jarvis, Ashlee Jimenez Fernandez, Dottie Kane, Alijah Mckenzie, Logan Minikwu, Serenity Moya, Blake Pavey, Justice Pearson, Romeo Pompa, Xavier Rentas, Calie Rivera, Daniella Salinas, Leah Shelton, Sophia Thompson, Mia Valdez, Lucas Vallejo, Alicia Villagomez, Oliver Aguilar, Graceyn Alford, Anita Arreguin, Olivia Atkinson, Ayden Camanos, Emely Chavez, Jade Crawford, Caiden Jackson, India Johnson, Mckenzie Lansford, Gabriella Maldonado, Mia Nunez Centeno, Giancarlo Perez, Tryston Sandoval, Thailyn Smith, Tobe Smith, Blair Stone, Brody Barnes, Angela Desantiago, Yoselin Febles, Lus Mazariegos-Perez and Jessica Ruiz-Monjaraz.

A/B Honor Roll

Garique Allen, Leah Benjamin, Mischa Best, Salia Brathwaite, Anthony Cabo, Malaya Calloway, Pedro Castro-Gonzalez, Brock Crawford, Jose Cruz, M Yaneli Desantiago, Ja-Avery Edwards, Kendry Gonazlez, Jaydee Grimaldo, Alanysse Holmes, Deaisha Hudson, Dalton Mcilwain, Salvador Mendoza, Curtis Mixon, Ahmad Moore, Jacquelin Morales, Josilyn Paniagua, Karolina Paniagua, Edgar Pedro, Adriel Perez, Michaela Porter, Niaomi Rico, Mariah Rosa, Jayden Rudd, Corey White, Braelyn Worth, Marcos Alvarez, Aly’Saundra Arguelles, Ariana Byers, Kahni Carter, Jocelyn Contreras, Brody Dyess, Jeremiah Escobar, Javier Fernandez, Charleigh Flynn, Zayden Greenlee, Aria Hall, Jesse Herrera, D’Zayvian Ingram, Evelin Linares, Alyssa Nunez, Leah Ortega, Isabella Pacheco, Benjamin Pearson, Keila Perez Abreu, Antonio Ponce-Galvan, Jer’Niyah Ray, Makayla Ritchie, Hazelie Rivera, Calia Rodriguez, Melanie Salinas, Alexa Trevino, Lennox White, Nevaeh Womack, Sa’Niyah Wright, Arbey Agueda-Gonzalez, Jocelyn Alvarez, Bailey Berner, Justyce Davis, Lily Edmonds, Aniyah Figueroa, Caden Ford, Kaleb Ford, Emmett Galassini, Mario Garcia-Martinez, Alyssa Gonzalez, Jazzlynn Gonzalez, Johnathan Gonzalez, Olivia Guasp, Baylie Harrelson, Monserrat Hernandez, Aahensiia Howard, Julian Huntley, Esmeralda Juarez-Rosales, Emilio Lara, Cody Linder, Sean Magana, Justin Morales, Natalie Munoz, Rigoberto Rendon-Gonzalez, Neska Rock-Blissett, Luis Rosales-Trinidad, Adriana Tomas, Noe Tomas-Rubio, Kayla Villalobos, Raniyah Wilkerson, Olivia Williams, Jaxson De La Torre, Juan Desantiago, Tavaris Dixon, Amy Dominguez, Amber Garcia, J’Lianah Gonzalez, Analauren Guerra, Julian Herrera, Cornelius Hudson, Julia Huntley, Gabriel Jarvis, Liam Jarvis, Alana Johnson, Paris Kinsler, Jimena Lara, Isabella Llossas, Eliza Mazariegos, Kevin melian, Isabella Moreno, Christian Ortega, Izaiah Paez, Ariana Perez, Adel Perry, Gianna Prado, Ava Rivera, Nayahli Rodriguez, Yureli Ruiz Monjaraz, Adam Ryder, Ayleen Salazar, Vicente Sanchez, Araceli Villagomez, Emma Watson, Paizley Williams, Alexander Alvarez, Sherlyn Benigno, Kevin Calderius, Yitzel Contreras, Emma Diaz Mackay, Emma Garcia, Rosibel Gaspar-Enriguez, Caylie Herring, Vamahri Hunter, Jace Ifill, Tramaine Lawson, Melissa Lopez, Nalani mendoza, Katie Negrete, Monroe Polhill, Lizandi Ramirez-Rafael, Valeria Ramos, Leigha Reyes, Talon Rock-Blissett, De’ana Roundtree, Arthur Rowell, Luciano Sanchez, Caiden Vazquez, Kaylee Villalobos, George Wood, Chloe Alarcon, Kane Atkinson, Miguel Desantiago, Karlee Foligno, Solange Garcia, Milena Gonzalez, Kristen Guevara-Martinez, Jaxon Hernandez, Lamarrian Humphrey, Jesus Hurtado, Allison Iglesias, Mariah Paige, Hayden Ritchie, Gabriel Soto and Mason Vallejo.