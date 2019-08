Hendry County Encourages Voluntary / Evacuations El Condado de Hendry Alienta Las Evacuaciones Voluntarias

Shelters to be opened to public on Saturday

LABELLE — Hendry County Emergency Management is strongly encouraging Hendry County residents who live in low-lying, flood prone areas as well as residents who live in RV’s or mobile homes to voluntarily evacuate to a safer structure.

Residents are encouraged to evacuate tens of miles away from current location to secure homes of family member or friends no later than Saturday evening.

Hendry County will open shelters to the public beginning at 4 p.m. on Saturday, August 31.

Residents who live on the eastern side of Hendry County who need to evacuate are encouraged to evacuate to shelters in LaBelle.

The list of shelter locations will be announced at 7 a.m. Saturday morning.

All Hendry County residents are strongly encouraged to prepare their families and property for the potential of tropical storm force winds beginning as early as Sunday morning and hurricane force winds as early as Monday afternoon.

Residents are asked to secure all loose items that could become flying debris or block drainage pipes.

All residents should have a 7 day supply of water and food.

Residents with questions or concerns, please call the Emergency Management Call Center at 863-674-5400. Please check their website www.preparehendry.com or follow on Facebook at www.facebook.com/hendrycountyemergencymanagement for updates.

El Condado de Hendry Alienta Las Evacuaciones Voluntarias

LABELLE – Gestión de Emergencias del Condado de Hendry fuertemente anima a los residents del condado que viven en áreas bajas y propensas a inundaciones así como los residentes que viven en RV’s (vehículos recreacionales) o casas móviles para evacuar voluntariamente a una estructura más segura.

Se alienta a los residentes a evacuar decenas de millas de distancia desde la ubicación actual hasta los hogares de un familiar o amigos que sea mas seguro a más tardar el sábado por la noche.

El condado abrirá refugios al público a partir de las 4PM Sabado el 31 de agosto.

Los residentes que viven en el lado oriental del condado de Hendry que necesitan evacuar se les anima a evacuar a refugios en LaBelle.

La lista de lugares de refugio se anunciará a las 7 de la mañana del sábado.

Todos Hendry residentes del condado son fuertemente alentados a preparar a sus familias y propiedades para el potencial de los vientos de fuerza de tormenta tropical a partir del domingo por la mañana y los vientos de fuerza de huracán tan pronto como el lunes por la tarde.

Se pide a los residentes que aseguren todos los artículos sueltos que podrían convertirse en escombros voladores o que podrían bloquear las tuberías de drenaje.

Todos los residentes deben tener un suministro de 7 días de agua y alimentos.

Residentes con preguntas o preocupaciones, por favor llame el Centro de llamadas de la Gestión de emergencias al 863-674-5400.