Glades Central High School congratulates the Class of 2019 BELLE GLADE — Glades Central High School ‘Class of 2019’ graduated at 7 p.m. on Thursday, May 23. Congratulations to the Class of 2019.



The following is a list of the graduates: Johan Acevedo, Christina Adley, Moshammet Afrin, Josue Aguilar‐ Gonzalez, Rayqwon Alford, Latiel Allen, Shanceria Allen, Estefanie Alpizar, Jose Andrade, Pierre‐Drick Anselme, Valentino Antoine, Don Anulysse, Jada Ards‐Fuller, Miguel Asencio, Angel Avila, German Avila, Natalia Ayala Cosme, Abigail Bahena, Ana Banegas, Hernaiya Beauge, Jean Beaugeme, Jose Benitez, Yvelande Blanc, Cli’Teasia Bostic, Ferrell Bowie, Antiyahn Bradley, Linnaijah Brown, Martisha Brown, Richard Bryant, Ty’kese Butts, La’Chaz Campbell, Meriah Carey, Lazaro Carmenate, David Carreon, Jacory Carter, Winter Casseus, Daiana Cela, Daniel Castillo, Terry Celestin, Adichard Ceralus, Marie Ceralus, Jovana Cervantes, Kelvin Clark, Jesus Colunga Jr., Benjamin Resendiz, Cierra Cox, Deante Crawford, Juliza Crispen, Emmanuella Datiniste, Jim’Terria Davis, Sha’Nia Deleard, Yoceline Delgadillo, Kenyetta Dennard, Tariana Dhliwayo, Ruth Dorce, Kenderlin Dort, Marie Dortilus, Chanel Dowers, Nicholas Dunnaway, Amari Ellison, Alexis Escobedo, Kei’Shun Evans, Lorry Exilhomme, Frantz Faustin, Ilionise Fils‐Aime, Widma Fils‐Aime, Solene E. Fleuricot, Daniel Flores, Evelyn Flores, Francisco Flores‐Prieto, Jonathan Flores, Jose Flores, Miguel Flores, Dana Fontilme, Joleen Fortune, Kindaejah E. Foster, Kenche’La Fowler, Louidson Francois, Curtis Franklin Jr., James Frazier, Jordan Freeman, Adamaris Garcia, Adriana Garcia, Cesar Garcia, Mariana Garcia, Pilar Garcia, Eduardo Garza, Brisa Gonzalez, David Gonzalez, Chasity Goodin, Brea R. Graham, George Graham IV, Jefroy Graham Jr., Tajelia Green, Velt Green, Viviana Guzman‐Perez, Elba Guzman‐ Roman, Kara Hart, Ta’Keecia Henry, Cecilia Hernandez, Jesus Hernandez, Joshue Hernandez, Odieu Hiliare, Jessica Hill, Dorrell Hoskins, Tommorius Humphries, Wesmednard Hyppolite, Ernesto Ibarra Jr., Ra’ Shadd Ingrams, Alex Jaimez, Ge’Nerria Jean, Shadeline Jean, Alexis Joachim, Kayla Johnson, Stephane Johnson, Te’Donsheye Johnson, Immanuel Jones, Kay’La Jones, Ketura Joseph, Schnaider Joseph, Keyvaltea McAllister Josey, Rodney King, Za’Niah Kitchen, Antonio Laidler, Briuanta’ Lashley, Lynne Legros, Dalan Leil, Eric Leon, Garishae Lewis, Fiorella Lopez, Katiana Lopps, Shelly Jeune, Michelove Lucien, Lizzette Maldonado, Antonio Mann, Jasmyn Mann, Ta’Jaye Mann, Adriana Martinez, Uriel Margarito, Brittny Martinez, Sebastian Martinez, Adamnecia Martinez‐Avila, Jourdan N Matias, Jamar McClain, Shariah Wilcoria McCoy, Devonte Bernard Mckay, Lamarcus Janard Mckay, Aunibria D. Mckenzie, Bernard W Mcphee, Tino Mena, Koningson Michel, Antwonette Miller, Lorenzo Mojica, Juan Morales, Alissia Moreno, Deyvi Moya, Manuel Murphy, Remeik Mussenden, De’Andre L Nelson, Jasmine Nonar, Pablo Palacios, Heidi Paniagua, Yvon Paraison, Kervenson Paul, Aileen Perez, Jacob Perez, Joshua Perez, Ashley Peterson, Dianelca Philemon, Jennica Pierre, Paulredo Pierre, Rose‐Berly Pierre, Shania Pierrot, Maria Prieto, Aslyn Prophete, Adrian Pryce, Yesenia Ramirez, Claudia Ramos, Victor Javier Ramos, Ifran Rancy Jr., Eddie Reyes, Turquan Rhett, Davius Richard, Monica Rivera, Anahi Rodriguez, Analysse Rodriguez, Javier Rodriguez, Frankivious Rolle, Love‐Darline Roselvard, Arteria D Ruffin, Gabriela Ruiz, Yanizel Ruiz, Hiba Z Sadeddin, Stacey Saintclair, Allyanna Salazar, Maria V Salazar Mora, Geovanny Salinas, Iraldo Sánchez, Alexandra Santos Gonzalez, Alandria Rayshanar Shaw, Ricardo Silva, Johana Silva Reyes, Robertha Sime, Christelle Simeon, Sa’Niya Simeton, Michael Simmons, Marie Sintulaire, Minya Smith, Jalil D Spear, I’Viana Spencer, Tyrek Starling, Ja’Niah Steward, Tajzhawn N. Stokes, Jenny St. Victor, Von’Kevious Tensley, Andrew Trammell, Albert Titi, Jennifer Sanabria Tovar, Nadia Treto, Guyland Lon Val, Lorenzo Velazquez, Carlos Venegas, Lesly Vital, Marquishinae Walker, Liniya Wallace, Kortney Ware, Lanarria Ware, Artravia Warren, Migueline Westen, Brandon Keith Westfall, Otis White, Kiana Williams, Rashaad Williams, Char’Terria Q. Wilson and Lenija Wilson.

